Жительница Приморья осуждена за расправу со спутником
Приговор считается вступившим в законную силу
фото из архмва автора
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Артемовским судом постановлен приговор местной жительнице.
Как установлено в суде, преступление произошло 25 февраля.
В ссоре со своим сожителем, фигурантка нанесла мужчине не менее 7 ударов ножом в область груди и плеча. От полученных ран потерпевший умер на месте.
Признав подсудимую виновной , суд назначил ей 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор считается вступившим в законную силу.