Жительница Приморья осуждена за расправу со спутником

СЕГОДНЯ 09:52 2018-12-20T09:52:57+03:00

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Артемовским судом постановлен приговор местной жительнице.

Как установлено в суде, преступление произошло 25 февраля.

В ссоре со своим сожителем, фигурантка нанесла мужчине не менее 7 ударов ножом в область груди и плеча. От полученных ран потерпевший умер на месте.

Признав подсудимую виновной , суд назначил ей 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор считается вступившим в законную силу.