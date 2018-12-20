В Приморье сгорел склад с шинами
Сегодня Приморье снова отметилось крупным пожаром. В пригороде Артёма, в микрорайоне «Угловое», вспыхнул склад с шинами.
На пульт пожарной охраны вызов поступил в 12:12. Уже через пятнадцать минут на месте оказались пожарные расчеты. К этому времени пламя успело распространиться на 300 квадратных метров. Пламя врывалось из верхних окон склада – вместе с едким черным дымом.
Локализовать пожар удалось довольно быстро – за каких-то двадцать минут. Однако полностью победить огонь удалось в 15 часов. Как сообщил пресс-секретарь приморского управления МЧС Михаил Исаметов, в результате происшествия никто не пострадал. В тушении пожара приняло участие 19 человек и 5 единиц техники.
Пожар на Угловой.
За последнюю неделю это уже не первый крупный пожар в Приморье. 16 декабря, в день выборов губернатора, во Владивостоке пламя уничтожило овощебазу. По счастью, внутри здания никого не было. Пожар раскинулся на целых 500 «квадратов». Причину пожара предстоит выяснить экспертам.