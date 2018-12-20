В Приморье сгорел склад с шинами

СЕГОДНЯ 10:58 2018-12-20T10:58:34+03:00

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Сегодня Приморье снова отметилось крупным пожаром. В пригороде Артёма, в микрорайоне «Угловое», вспыхнул склад с шинами.

На пульт пожарной охраны вызов поступил в 12:12. Уже через пятнадцать минут на месте оказались пожарные расчеты. К этому времени пламя успело распространиться на 300 квадратных метров. Пламя врывалось из верхних окон склада – вместе с едким черным дымом.

Локализовать пожар удалось довольно быстро – за каких-то двадцать минут. Однако полностью победить огонь удалось в 15 часов. Как сообщил пресс-секретарь приморского управления МЧС Михаил Исаметов, в результате происшествия никто не пострадал. В тушении пожара приняло участие 19 человек и 5 единиц техники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/683086" frameborder="0"></iframe> Пожар на Угловой.

За последнюю неделю это уже не первый крупный пожар в Приморье. 16 декабря, в день выборов губернатора, во Владивостоке пламя уничтожило овощебазу. По счастью, внутри здания никого не было. Пожар раскинулся на целых 500 «квадратов». Причину пожара предстоит выяснить экспертам.