Полпредство Дальневосточного округа переедет во Владивосток

СЕГОДНЯ 11:28 2018-12-20T11:28:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В течение года полпредство Дальневосточного федерального округа переедет во Владивосток. Эту задачу поставил перед чиновниками полпред Юрий Трутнев, сообщает «Комсомолка» со ссылкой на ТАСС.

Сейчас полпредство находится в Хабаровске. Переезд – логичный шаг после того, как столицу Дальнего Востока перенесли в Приморье. Сам этот процесс, впрочем, не самый простой. Как сообщил Трутнев, делаться все будет на основании открытых конкурсных процедур. Так что неудивительно, что переезжать чиновники будут в течение всего года.

Как сообщала «Комсомолка», 13 декабря Владимир Путин подписал указ о новой столице Дальневосточного округа. До этого с двухтысячного года столицей Дальневосточного федерального округа был Хабаровск. Инициатива о переносе принадлежала новому губернатору Приморья (тогда – еще врио) Олегу Кожемяко. Ее единодушно поддержали как городские, так и краевые политики. А вот сделать Владивосток городом федерального значения хотел бывший градоначальник Виталий Веркеенко. Перед добровольной отставкой мэр дал соответствующий наказ городским депутатам.