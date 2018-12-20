Путин ждал, когда закончатся выборы в Приморье

20 Дек. 13:45 2018-12-20T13:45:13+03:00

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Владимир Путин скоро встретится с новым губернатором Приморья Олегом Кожемяко – впрочем, не с ним одним. Сегодня, в ходе большой пресс-конференции глава государства рассказал, что дожидался окончания выборов в ряде регионов. Речь идет, в том числе о Приморье.

Сегодня президент России проводит ежегодную большую пресс-конференцию. В ее ходе журналисты российских (и не только) СМИ задают ему самые разные вопросы. На встрече речь зашла, в том числе, о проблемных осенних выборах. В некоторых регионах голосование растянулось на несколько этапов; не избежал этой участи и Приморский край. В регионе отменили итоги второго тура выборов, а позже назначили повторное голосование

Отвечая на вопрос журналисты Юрия Абумова из Хакасии, Путин рассказал, что уже на следующей неделе проведет встречу со свежеизбранными главами регионов.

– Только завершились выборы во Владивостоке, нужно было дождаться их окончания. Сейчас я планирую встретиться с главами субъектов России, у нас и Госсовет будет. Будет отдельная встреча, - сообщил президент.

Путин также прокомментировал победу в некоторых регионах оппозиционных кандидатов. Он рассказал, что, по его мнению, главное – чтобы губернаторы показывали отличные результаты.