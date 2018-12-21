2018-12-21T00:32:56+03:00
Общество

Сегодня вечером пойдёт дождь

Вероятность осадков 90 процентов
Софья КУЧИНА
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Фото:https://www.stihi.ru/2011/01/27/9170Фото:https://www.stihi.ru/2011/01/27/9170
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Сегодня, 21 декабря, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, в крае небольшие, местами умеренные осадки с вероятностью 90%,сообщает Примпогода. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха -10...+5°C.

Во Владивостоке переменная облачность, во второй половине дня небольшие, вечером умеренные осадки с вероятностью 90%. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, слабый, во второй половине дня умеренный до сильного. Температура воздуха 0...+2°C.

В Уссурийске переменная облачность, во второй половине дня небольшие осадки с вероятностью 90%. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха 0...+2°C.

В Находке переменная облачность, вечером небольшие осадки с вероятностью 90%. На дорогах местами гололедица. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха 0...+2°C.

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