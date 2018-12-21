Сегодня вечером пойдёт дождь

СЕГОДНЯ 00:32 2018-12-21T00:32:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 21 декабря, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, в крае небольшие, местами умеренные осадки с вероятностью 90%,сообщает Примпогода. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха -10...+5°C.

Во Владивостоке переменная облачность, во второй половине дня небольшие, вечером умеренные осадки с вероятностью 90%. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, слабый, во второй половине дня умеренный до сильного. Температура воздуха 0...+2°C.

В Уссурийске переменная облачность, во второй половине дня небольшие осадки с вероятностью 90%. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха 0...+2°C.

В Находке переменная облачность, вечером небольшие осадки с вероятностью 90%. На дорогах местами гололедица. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха 0...+2°C.