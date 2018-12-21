2018-12-21T00:53:45+03:00
Общество

Во всех районах Владивостока Новый год встречают с песнями и плясками

Поздравить малышей приходят сказочные персонажи
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Куранты ещё не пробили, а жители Владивостока вовсю встречают Новый год. Так, например, в сквере Суханова прошёл детский театрализованный праздник. С наступающим детей поздравляли сказочные персонажи и герои любимых мультиков: Диджей Звуки, Кощей Бессмертный, Розочка и Снежик. Малыши с радостью пели песни, водили хоровод вокруг ёлки и помогали Кощею стать добрее.

Администрация города сообщила, что такие мероприятия пройдут во всех районах

Владивостока. В субботу в 15. 30 театрализованное представление ждёт жителей Снеговой Пади (улица Анны Щетининой, 9); 24 декабря в 12 часов «ёлка» пройдет в поселке Подножье, а 25 декабря в 13 часов в Трудовом (улица Лермонтова, д. 81)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Должники за электроэнергию во Владивостоке рискуют остаться без электроэнергии в канун Нового года
Китаец протаранил гостиницу и банкомат в Приморье
В Большом Камне пожарные спасли из задымлённых квартир двух человек
Пять автомобилей столкнулись на скользкой дороге во Владивостоке. Есть погибший
Невыспавшийся приморец забил ногами до смерти ночного гостя
Почта России и Профсоюз работников связи России подписали новый Коллективный договор
В Приморье воришки разбили стёкла авто, чтоб добраться до кошелька
Девчонки и мальчишки Владивостока соревнуются в гибкости и ловкости
Сегодня вечером пойдёт дождь
Путин ждал, когда закончатся выборы в Приморье
Полпредство Дальневосточного округа переедет во Владивосток
В Приморье сгорел склад с шинами
Жительница Приморья осуждена за расправу со спутником
Настоящий русский хлеб выпекают в Приморье
Почта России в Приморском крае сообщает о режиме работы в праздничные дни
Приморцы спасли из капкана редкую дальневосточную кошку
В уходящем году Владивосток избавляли от незаконной рекламы
Пилотов для гражданской авиации станут учить во Владивостоке
Елочных браконьеров ловят по всему Владивостоку
Морпехи Приморья не прекращают подготовку и в праздники
17 мостов в Приморье привели в порядок за год
Во Владивостоке вновь холодно и бесснежно
В Находке переломали рёбра управленцу и депутату Злотеску
В Уссурийске у непутёвой мамаши отняли годовалую дочку