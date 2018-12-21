Во всех районах Владивостока Новый год встречают с песнями и плясками

СЕГОДНЯ 00:53 2018-12-21T00:53:45+03:00

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Куранты ещё не пробили, а жители Владивостока вовсю встречают Новый год. Так, например, в сквере Суханова прошёл детский театрализованный праздник. С наступающим детей поздравляли сказочные персонажи и герои любимых мультиков: Диджей Звуки, Кощей Бессмертный, Розочка и Снежик. Малыши с радостью пели песни, водили хоровод вокруг ёлки и помогали Кощею стать добрее.

Администрация города сообщила, что такие мероприятия пройдут во всех районах

Владивостока. В субботу в 15. 30 театрализованное представление ждёт жителей Снеговой Пади (улица Анны Щетининой, 9); 24 декабря в 12 часов «ёлка» пройдет в поселке Подножье, а 25 декабря в 13 часов в Трудовом (улица Лермонтова, д. 81)