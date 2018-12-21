Во всех районах Владивостока Новый год встречают с песнями и плясками
Куранты ещё не пробили, а жители Владивостока вовсю встречают Новый год. Так, например, в сквере Суханова прошёл детский театрализованный праздник. С наступающим детей поздравляли сказочные персонажи и герои любимых мультиков: Диджей Звуки, Кощей Бессмертный, Розочка и Снежик. Малыши с радостью пели песни, водили хоровод вокруг ёлки и помогали Кощею стать добрее.
Администрация города сообщила, что такие мероприятия пройдут во всех районах
Владивостока. В субботу в 15. 30 театрализованное представление ждёт жителей Снеговой Пади (улица Анны Щетининой, 9); 24 декабря в 12 часов «ёлка» пройдет в поселке Подножье, а 25 декабря в 13 часов в Трудовом (улица Лермонтова, д. 81)