2018-12-21T01:59:37+03:00
Общество

Девчонки и мальчишки Владивостока соревнуются в гибкости и ловкости

На первенство города по спортивной гимнастике можно попасть совершенно бесплатно
Софья КУЧИНА
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Фото: vlc.ruФото: vlc.ru
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Во Владивостоке стартовало первенство города по спортивной гимнастике, сообщает администрация города. В детско-юношеской спортивной школе на Пограничной, 12б вчера прошли соревнования среди мальчиков. Уже сегодня, в пятницу 21 декабря, с 15 до 19 часов в гибкости посоревнуются девочки.

Вход на спортивное мероприятие свободный. Ребят, занявших призовые места, наградят медалями и дипломами.

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