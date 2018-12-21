Девчонки и мальчишки Владивостока соревнуются в гибкости и ловкости
На первенство города по спортивной гимнастике можно попасть совершенно бесплатно
Фото: vlc.ru
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Во Владивостоке стартовало первенство города по спортивной гимнастике, сообщает администрация города. В детско-юношеской спортивной школе на Пограничной, 12б вчера прошли соревнования среди мальчиков. Уже сегодня, в пятницу 21 декабря, с 15 до 19 часов в гибкости посоревнуются девочки.
Вход на спортивное мероприятие свободный. Ребят, занявших призовые места, наградят медалями и дипломами.