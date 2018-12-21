Девчонки и мальчишки Владивостока соревнуются в гибкости и ловкости

СЕГОДНЯ 01:59 2018-12-21T01:59:37+03:00

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Во Владивостоке стартовало первенство города по спортивной гимнастике, сообщает администрация города. В детско-юношеской спортивной школе на Пограничной, 12б вчера прошли соревнования среди мальчиков. Уже сегодня, в пятницу 21 декабря, с 15 до 19 часов в гибкости посоревнуются девочки.

Вход на спортивное мероприятие свободный. Ребят, занявших призовые места, наградят медалями и дипломами.