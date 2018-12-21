2018-12-21T02:22:29+03:00
Общество

В Приморье воришки разбили стёкла авто, чтоб добраться до кошелька

Запись о происшествии появилась в паблике «Марк Чернослив»
Софья КУЧИНА
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Фото: https://news.sarbc.ru/main/2016/01/19/178839.htmlФото: https://news.sarbc.ru/main/2016/01/19/178839.html
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В Уссурийске автомобильные воришки, увидев, что хозяин машины оставил в салоне кошелёк, не долго думая, разбили стекла в авто и присвоили себе чужое имущество. О происшествии в районе улицы Ленинградская, 41г сообщил в инстаграм-паблик «Марк Чернослив» пострадавший.

- Всем предостережение проживающим по улице Ленинградская: по возможности оставляйте свои машины на охраняемых стоянках и, как минимум, не забывайте ценные вещи в машине как сделал это я, - написал мужчина в сообщество.

Фото: инстаграм-паблик "Марк Чернослив"

Фото: инстаграм-паблик "Марк Чернослив"

В комментариях нашлись люди солидарные с мнением автора: Ленинградская – криминальный район, признают подписчики страницы.

- Когда жили на Ленинградской, ножом пытались машину вскрыть, в итоге нож сломали свой и нам замок. А у соседа ровно через сутки все 4 колеса сняли с машины, - написал один из просмотревших заметку.

Однако в основном запись о происшествии породила волну виктимблейминга. Большинство комментаторов уверены: купил машину – следи сам за её безопасностью и даже не думай оставлять в авто хоть что-то ценное.

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