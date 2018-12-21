СЕГОДНЯ 03:09 2018-12-21T03:09:19+03:00

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Почта России и Профсоюз работников связи России подписали новый Коллективный договор на 2019 - 2021 гг. Подписи под документом поставили генеральный директор Почты России Николай Подгузов и председатель Профсоюза работников связи России Анатолий Назейкин.

Почта России сохраняет все действующие социальные льготы и продолжает работать над повышением уровня социальной защищенности работников. В частности, принято решение о выплате работникам процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в полном размере с первого дня работы. Для этого сотрудник должен прожить в указанных районах и местностях более пяти лет на дату заключения трудового договора с Почтой России.

«Сумма средств, использованных на обеспечение льгот и выплат работникам и членам их семей, предусмотренных коллективным договором, за 2017 год составила 2 072 582 622 рублей. Мы сохраняем все социальные обязательства перед работниками. И входим в статус акционерного общества с коллективным договором, который еще раз подтверждает, что наши работники - наша главная ценность и главный капитал», – отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

Основным приоритетом в деятельности Почты России на ближайшее будущее является повышения уровня оплаты труда. В коллективном договоре закреплено понятие индексации заработной платы. При этом рост средней заработной платы к концу отчетного периода должен быть не ниже темпов инфляции. Размер и порядок индексации будут устанавливаться локальным нормативным актом компании с обязательным учетом мотивированного мнения Профсоюза работников связи России.

При подготовке проекта Коллективного договора рассматривались предложения и пожелания, поступившие от сотрудников предприятия и региональных профсоюзных организаций – всего более 100 обращений.

«Руководство Почты России не только добивается роста финансовых показателей, но и в полной мере выполняет все гарантии по принятым социальным программам. Это особенно важно в сложный период акционирования предприятия», – подчеркнул председатель Профсоюза работников связи России Анатолий Назейкин.