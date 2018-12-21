Невыспавшийся приморец забил ногами до смерти ночного гостя
Тот долго стучал в ворота чужого дома
Фото: https://i-fakt.ru/zagadka-pro-stuk-v-dver/
Изменить размер текста:
Во Владивостоке скоро перед судом предстанет мужчина, убивший человека, стучавшего к нему в дверь.
По версии следствия, в сентябре 2018 года в районе улицы 10-й Рабочей некий мужчина стал стучать в ворота частного дома. Так как это происходило ночью, хозяин дома крайне разозлился. Выйдя на улицу, он стал бить «гостя» и пинать ногами по голове и телу. В конце концов, домовладелец ударил несчастного головой о землю.
От побоев пострадавший скончался в больнице. Фигурант уголовного дела полностью признал свою вину. Дело направлено в суд.