Невыспавшийся приморец забил ногами до смерти ночного гостя

СЕГОДНЯ 03:12 2018-12-21T03:12:57+03:00

Тот долго стучал в ворота чужого дома

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Во Владивостоке скоро перед судом предстанет мужчина, убивший человека, стучавшего к нему в дверь.

По версии следствия, в сентябре 2018 года в районе улицы 10-й Рабочей некий мужчина стал стучать в ворота частного дома. Так как это происходило ночью, хозяин дома крайне разозлился. Выйдя на улицу, он стал бить «гостя» и пинать ногами по голове и телу. В конце концов, домовладелец ударил несчастного головой о землю.

От побоев пострадавший скончался в больнице. Фигурант уголовного дела полностью признал свою вину. Дело направлено в суд.