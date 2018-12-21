Пять автомобилей столкнулись на скользкой дороге во Владивостоке. Есть погибший

СЕГОДНЯ 03:36 2018-12-21T03:36:57+03:00

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Во Владивостоке в районе улицы Днепровская, 116 произошло смертельное ДТП сообщает инстаграм-паблик «ДПС контроль 125rus». По предварительным данным, виновником аварии стал водитель «Тойоты Супра» - его авто занесло на скользкой дороге, на полном ходу машина вылетела на встречку и врезалась в «Лексус», тот свою очередь отлетел в «Пробокс». «Супра» же отлетела в «Приус». Её водитель погиб, передают очевидцы.

Сейчас на Выселковой затруднено движение. На месте работает полиция и скорая.