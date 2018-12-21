2018-12-21T04:36:40+03:00
Общество

В Большом Камне пожарные спасли из задымлённых квартир двух человек

Пожар потушили за полчаса
Софья КУЧИНА
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Фото:Okha65.RUФото:Okha65.RU
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В Большом Камне на пульт спасательной службы поступило сообщение о пожаре. Как рассказали звонившие, в доме на улице Аллея Труда загорелась квартира.

Когда пожарные прибыли на место, то обнаружили, что помещение сильно задымлено, а мебель и личные вещи охвачены огнём. С пламенем сражались 11 спасателей и 3 единицы техники.

Звенья газодымозащиной службы спасли из квартир, отрезанных клубами дыма, двух человек. Медицинская помощь, к счастью, погорельцам не потребовалась.

Сам пожар потушили буквально за полчаса. Площадь возгорания составила 18 квадратных метров.

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