В Большом Камне пожарные спасли из задымлённых квартир двух человек
Пожар потушили за полчаса
Фото:Okha65.RU
Изменить размер текста:
В Большом Камне на пульт спасательной службы поступило сообщение о пожаре. Как рассказали звонившие, в доме на улице Аллея Труда загорелась квартира.
Когда пожарные прибыли на место, то обнаружили, что помещение сильно задымлено, а мебель и личные вещи охвачены огнём. С пламенем сражались 11 спасателей и 3 единицы техники.
Звенья газодымозащиной службы спасли из квартир, отрезанных клубами дыма, двух человек. Медицинская помощь, к счастью, погорельцам не потребовалась.
Сам пожар потушили буквально за полчаса. Площадь возгорания составила 18 квадратных метров.