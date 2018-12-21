2018-12-21T05:57:44+03:00
Общество

Трое наркодельцов пытались подкинуть «дурь» приморским зэкам

Сотрудники колонии остановили преступников
Софья КУЧИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В колонию строгого режима в Спасском районе трое граждан попытались передать наркотики, сообщает пресс-служба ГУФСИН. Сотрудники ИК-33 поймали их, как раз в тот момент, когда злоумышленники собиались перебросить два свёртка со шприцами и тёмным веществом с крайне-специфическим запахом. Очевидно, что «новогодний сюрприз» предназначался осуждённым.

Экспертиза показала, что вещество из свёртка – это масло каннабиса, массой 28, 519 граммов. Теперь наркодельцам грозит суровое наказание.

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