Трое наркодельцов пытались подкинуть «дурь» приморским зэкам

СЕГОДНЯ 05:57 2018-12-21T05:57:44+03:00

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В колонию строгого режима в Спасском районе трое граждан попытались передать наркотики, сообщает пресс-служба ГУФСИН. Сотрудники ИК-33 поймали их, как раз в тот момент, когда злоумышленники собиались перебросить два свёртка со шприцами и тёмным веществом с крайне-специфическим запахом. Очевидно, что «новогодний сюрприз» предназначался осуждённым.

Экспертиза показала, что вещество из свёртка – это масло каннабиса, массой 28, 519 граммов. Теперь наркодельцам грозит суровое наказание.