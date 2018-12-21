2018-12-21T06:53:17+03:00
Общество

На приморское побережье обрушится пронизывающий холод

Об этом сообщил в своём прогнозе Борис Кубай
Софья КУЧИНА
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Фото: https://realnoevremya.ru/news/101046-v-kazani-proshel-snegФото: https://realnoevremya.ru/news/101046-v-kazani-proshel-sneg
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Главный синоптик Приморья – Борис Кубай рассказал сегодня о погоде на ближайшие часы. По его словам, над южными районами Приморья прямо сейчас проходит слабовыраженный атмосферный фронт. Из-за этого в крае выпадет небольшой снег. Ждать его стоит на дороге в Находке и самом городе. Количество осадков составит от 1 до 3 миллиметров. Над Владивостоком же атмосферный фронт скорее размоется, чем обострится. Именно поэтому долгожданного снегопада не будет – город разве что немного припорошит.

В ближайшие дни в Приморье немного похолодает – 23 декабря над Приморьем пройдёт очередной атмосферный фронт. В северных и центральных районах жителям стоит ждать снега. К воскресенью-понедельнику столбики термометров опустятся до -12…-15°C.

Однако затем снова станет тепло, вот только ненадолго. К 27 декабря резко похолодает, в северные и центральные районы придут 30-градусные морозы, опять начнётся снегопад. Даже на побережье буде морозно. Свежий северный ветер при -10…15 градусах станет пронизывающим, сообщил Борис Кубай.

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