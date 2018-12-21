Приморские хозяйства обеспечивают говядиной всю страну

СЕГОДНЯ 06:30 2018-12-21T06:45:33+03:00

За этот год сельхозпроизводители заготовили больше 7,3 тонн мяса

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За 11 месяцев этого года в приморских хозяйствах произвели более 7,3 тонн говядины, сообщает краевая администрация.

По сравнению с прошлым годом производство мяса крупного рогатого скота поднялось на 1,1 процент – такую статистику приводит департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморья.

«Комсомолка» напоминает, что губернатор Приморского края подчеркнул: приморские сельхозпроизводители помогают «обеспечивать продовольственную безопасность страны».