Приморские хозяйства обеспечивают говядиной всю страну
За этот год сельхозпроизводители заготовили больше 7,3 тонн мяса
Фото: primorsky.ru
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За 11 месяцев этого года в приморских хозяйствах произвели более 7,3 тонн говядины, сообщает краевая администрация.
По сравнению с прошлым годом производство мяса крупного рогатого скота поднялось на 1,1 процент – такую статистику приводит департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморья.
«Комсомолка» напоминает, что губернатор Приморского края подчеркнул: приморские сельхозпроизводители помогают «обеспечивать продовольственную безопасность страны».