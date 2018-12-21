Новоиспечённый губернатор назначил Светлану Горячеву сенатором от Приморья

СЕГОДНЯ 08:01 2018-12-21T08:01:45+03:00

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Светлана Горячева останется приморским сенатором в Совете Федерации, сообщает «Комсомолка». Соответствующими полномочиями ей наделил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Постановление об этом появилось на сайте краевой администрации.

«В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наделить Горячеву Светлану Петровну полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации − представителя от Администрации Приморского края.

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.», - говорится в тексте документа.

«КП» напоминает, на пост в Совете Федерации Кожемяко подавал в краевой избирком список из трёх кандидатур.. На должность претендовали действующий сенатор от Приморья Светлана Горячева, олимпийский чемпион Иван Штыль и депутат Законодательного собрания региона Юлия Толмачева.