Недостроенные «Хаятты» пустят с молотка в январе

СЕГОДНЯ 09:14 2018-12-21T09:17:57+03:00

Изменить размер текста: A A

На официальном сайте оператора торгов «Российский аукционный дом» вновь появились два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt. Аукцион намечен на 25 января 2019 года, сообщает Примамедиа. Отели на мысе Бурный и на Корабельной Набережной попытаются продать в один день. Минимальная стоимость здания на Бурном – 4, 914 миллиардов рублей; на Корабельной набережной комплекс выставят по стоимости 5, 532 миллиардов.

Подать заявку на участие в торгах необходимо до 21 января 2019 года. Они, к слову, пройдут в форме открытого «Голландского аукциона», шаг на понижение – 5 миллионов рублей.

Изначально АО «Дальневосточная инвестиционная группа» предлагала провести аукцион на повышение стоимости, однако краевые депутаты решили поступить иначе. Сейчас потенциальному покупателю предлагают три незаконченных объекта: . два из них – на мысе Бурном (79 и 52% готовности), один – на Корабельной набережной, готовность составляет 60%. При этом учитываются два земельных участка общей площадью 1,7 тысячи квадратных метров и 70 квадратных метров и права аренды шести земельных участков площадью 1,3 гектаров, 1,8 гектаров, 2,8 гектаров, 7,2 гектаров, 302 и 302 квадратных метров.

Заявки на участие можно подать не только в Приморье, но и в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Тюмени.

Аукцион будет проходить в Санкт-Петербурге, в 12 часов по московскому времени. Он пройдёт по адресу переулок Гривцова, дом 5, литер В (аукционный зал — кабинет №101).

Напомним, снова выставить недостроенные отели на продажу практически единодушно решили Депутаты Законодательного собрания в ноябре. По мнению законотворцев, содержать за счёт бюджета такую обузу как строительство отелей – это непозволительная роскошь.