Приморские экологи считают, что в «китовой тюрьме» погибли трое молочных белушат

СЕГОДНЯ 10:52 2018-12-21T10:52:30+03:00

Сегодня СК заявил, что в бухте Средней содержат 87 белух, тогда как ещё недавно их было 90

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Громкая история о продаже в Китай белух из «китовой тюрьмы» никак не может найти завершения. Сегодня днём стоило следственным органам заявить, что согласно актам, в бухте Средняя Приморского края содержатся 87 белух и 11 касаток, экологи забили тревогу. И немудрено: ещё совсем недавно во всех СМИ фигурировали совсем другие цифры: белух было 90. По предварительной информации, млекопитающие просто уплыли. Однако экологи решили не согласиться с этой информацией.

Председатель совета региональной общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын уверен, что недостающее звено – маленькие белушата.

- Пропавшие животные - это самые маленькие белушата-«сосунки», у которых нет зубов и которые должны питаться молоком матери. Это те самые маленькие и самые худые особи, которых выявили в «китовой тюрьме» во время первой проверки с участием общественников. Соответственно, мы абсолютно не верим, что они сбежали. Мы уверены, что животные погибли, а их оформили как сбежавших, - делится своим мнением общественник.

- Если они действительно сбежали, то на воле просто не выживут, - прокомментировал Лисицын.

Отметим, что осмотр млекопитающих провели в рамках расследования уголовного дела..По мнению специалистов, все животные здоровы, их жизни ничего не угрожает. Бухта, в которой находятся вольеры, зимой не замерзает. Сейчас поставлен вопрос о возможности отпустить морских обитателей на свободу. Помимо этого, направлены запросы в Росрыболовство и Росприроднадзор о решении вопроса о дальнейшей судьбе заключённых «китовой тюрьмы». Расследование уголовного дела продолжается.