Просроченные гормоны нашла прокуратура в одной из больниц Владивостока
Некоторые препараты здесь хранили, нарушая указания производителя
Фото: https://moylor.ru/gorlo/angina/tabletki/
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Прокуратура Первореченского района нашла в одном из медучреждений города просроченный «Преднизол» сообщает, пресс-служба ведомства.
В ходе проверки чиновники установили, что ряд препаратов здесь хранили, нарушая указания производителя на упаковке. Гормональный препарат с истёкшим сроком годности нашли в противошкоковой укладке.
По результатам проверки прокурор внёс представление об устранении выявленных нарушений. Виновный привлечён к ответственности, нарушения устранили. Должностное лицо больницы привлекли к административной ответственности. Медик заплатил двадцатитысячный штраф.