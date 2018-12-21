Просроченные гормоны нашла прокуратура в одной из больниц Владивостока

СЕГОДНЯ 11:14 2018-12-21T11:14:56+03:00

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Прокуратура Первореченского района нашла в одном из медучреждений города просроченный «Преднизол» сообщает, пресс-служба ведомства.

В ходе проверки чиновники установили, что ряд препаратов здесь хранили, нарушая указания производителя на упаковке. Гормональный препарат с истёкшим сроком годности нашли в противошкоковой укладке.

По результатам проверки прокурор внёс представление об устранении выявленных нарушений. Виновный привлечён к ответственности, нарушения устранили. Должностное лицо больницы привлекли к административной ответственности. Медик заплатил двадцатитысячный штраф.