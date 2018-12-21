2018-12-21T11:14:56+03:00
Общество

Просроченные гормоны нашла прокуратура в одной из больниц Владивостока

Некоторые препараты здесь хранили, нарушая указания производителя
Софья КУЧИНА
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Фото: https://moylor.ru/gorlo/angina/tabletki/Фото: https://moylor.ru/gorlo/angina/tabletki/
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Прокуратура Первореченского района нашла в одном из медучреждений города просроченный «Преднизол» сообщает, пресс-служба ведомства.

В ходе проверки чиновники установили, что ряд препаратов здесь хранили, нарушая указания производителя на упаковке. Гормональный препарат с истёкшим сроком годности нашли в противошкоковой укладке.

По результатам проверки прокурор внёс представление об устранении выявленных нарушений. Виновный привлечён к ответственности, нарушения устранили. Должностное лицо больницы привлекли к административной ответственности. Медик заплатил двадцатитысячный штраф.

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