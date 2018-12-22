2018-12-22T04:03:47+03:00
Происшествия

Владивостокцы, что в пятизвездочном отеле "Лотте" произошел пожар

Выброс пара не на шутку перепугал горожан
Артём КАБАНКОВ
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К счастью, никакого пожара в отеле не произошло. Фото: vlc.ruК счастью, никакого пожара в отеле не произошло. Фото: vlc.ru
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ЧП а пятизвездочном владивостокском отеле «Лотте» не на шутку перепугало горожан. Крупный выброс пара приняли за начавшийся пожар – и даже вызвали на место происшествия работникв МЧС.

Инцидент произошел минувшим вечером. С первого этажа отеля начали валить клубы белого дыма. Из-за мощной подсветки здания было похоже, что здание загорелось. Так что неудивительно, что очевидцы вызвали на место происшествия пожарных. Благо, часть огнеборцев располагается совсем рядом.

Как выяснилось, никакого возгорания не было. Как сообщили в администрации гостиницы, произошел обыкновенный выброс пара.

– В отеле используется автономная система отопления. Произошёл выброс пара под давлением. Неравнодушные горожане решив, что здание в огне, вызвали спасательные службы. Работники МЧС, разобравшись в ситуации, уехали, - сообщила представитель «Лотте».

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Отель "Лотте", клубы пара
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Судя по всему, ситуация является абсолютно нормальной. Но не ясно, сколько еще раз жителей города будет пугать подобная особенность отопительной системы отеля.

Как ранее сообщала «Комсомолка», отель «Лотте» ранее принадлежал южкорейской компании «Хёндэ» - и более 20 лет носил соответствующее название. В конце прошлого года его перекупили, и гостиница поменяла название. Вместе с отелем корейская «Лотте» корпорация приобрела земельный участок в центре Владивостока, на котором планируется возведение еще одной гостиницы.

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