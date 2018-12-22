2018-12-22T05:53:49+03:00
Происшествия

Во время снегопада в Приморье насмерть разбилась семейная пара

Внедорожник на полном ходу врезался в припаркованную фуру
Артём КАБАНКОВ
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Люди в салоне внедорожника погибли на местеЛюди в салоне внедорожника погибли на местеФото: Илья СМИРНОВ
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Обрушившийся на Приморье снегопад стал причиной смертельного ДТП. На трассе Хабаровск-Владивосток разбился внедорожник Mitsubishi Pajero.

Трагедия произошла на трассе Владивосток-Хабаровск недалеко от Спасска-Дальнего, примерно в 20 часов. Внедорожник на большой скорости ехал по заснеженной трассе, и на большой скорости врезался в стоящую на обочине фуру. У большегруза, по всей видимости, были выключены все огни, и водитель «Мицубиси» его просто не заметил. От сильного удара внедорожник попросту смяло и он улетел в сторону. Фуру отбросило в канаву, и она загорелась. Пожар, впрочем, быстро удалось потушить.

В салоне «Паджеро» находились два человека – мужчина и женщина, супруги. Они скончались на месте. Прибывшим на место аварии медикам ничего не оставалось, как констатировать факт смерти.

Смертельное ДТП в Приморье.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции. Им предстоит выяснить, кто же в конечном итоге стал виновником смертельной аварии.

Как сообщала «Комсомолка», снегопад в крае стал причиной огромного числа аварий по всему Приморью. Некоторые дороги оказались практически заблокированными. Особенно сложная ситуация наблюдалась в пригородах Владивостока и Находки.

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