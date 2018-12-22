Во время снегопада в Приморье насмерть разбилась семейная пара
Обрушившийся на Приморье снегопад стал причиной смертельного ДТП. На трассе Хабаровск-Владивосток разбился внедорожник Mitsubishi Pajero.
Трагедия произошла на трассе Владивосток-Хабаровск недалеко от Спасска-Дальнего, примерно в 20 часов. Внедорожник на большой скорости ехал по заснеженной трассе, и на большой скорости врезался в стоящую на обочине фуру. У большегруза, по всей видимости, были выключены все огни, и водитель «Мицубиси» его просто не заметил. От сильного удара внедорожник попросту смяло и он улетел в сторону. Фуру отбросило в канаву, и она загорелась. Пожар, впрочем, быстро удалось потушить.
В салоне «Паджеро» находились два человека – мужчина и женщина, супруги. Они скончались на месте. Прибывшим на место аварии медикам ничего не оставалось, как констатировать факт смерти.
Смертельное ДТП в Приморье.
Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции. Им предстоит выяснить, кто же в конечном итоге стал виновником смертельной аварии.
Как сообщала «Комсомолка», снегопад в крае стал причиной огромного числа аварий по всему Приморью. Некоторые дороги оказались практически заблокированными. Особенно сложная ситуация наблюдалась в пригородах Владивостока и Находки.