СЕГОДНЯ 12:18 2018-12-22T12:19:29+03:00

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Буквально час назад в пригороде Владивостока произошла жуткая авария. На федеральной трассе, недалеко от стелы на въезде в город, столкнулись грузовик и микроавтобус.

Подробности инцидента сейчас выясняются. По предварительной информации, у грузовика взорвалось колесо, и машина остановилась прямо посреди дороги. Ее хозяин не догадался поставить возле машины знак аварийной остановки. Водитель микроавтобуса, ехавший на приличной скорости, не заметил, что грузовик стоит на месте. Автобус на полном ходу врезался в него.

Грузовику досталось меньше.Фото: Олег БЕЛОВ

От сильного столкновения «микрик» попросту разворотило. Он превратился в груду металлолома. Информация о состоянии водителя в данный момент уточняется – но, как пишут очевидцы, мужчина скончался на месте.

Это не единственная трагическая авария, которая произошла в Приморье за последние сутки. Как сообщала «Комсомолка», во время снегопада возле Спасска-Дальнего насмерть разбилась семейная пара. Их внедорожник на большой скорости ехал по заснеженной трассе, и врезался в стоящую на обочине фуру. У большегруза, по всей видимости, были выключены все огни, и водитель «Мицубиси» его просто не заметил. И владелец джипа, и его супруга погибли на месте.