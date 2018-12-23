Воскресенье во Владивостоке подпортит гололедица

СЕГОДНЯ 03:27 2018-12-23T03:27:40+03:00

Солнце пока тоже не торопится выглядывать

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После солнечной субботы, которая запомнилась открытием новогодней ярмарки на центральной площади, сегодня погода во Владивостоке пока не радует. С утра в краевой столице сыро и ветрено. По информации синоптиков, в 10-11 часов утра температура воздуха - 4 градуса ниже ноля и северный ветер 6 метров в секунду.

Днём во Владивостоке всё-таки ожидается ясная погода, но при этом усиление ветра до 15 метров в секунду. Преимущество без осадков. На дорогах – гололедица, которая при несоблюдении скоростного режима приводит порой к ДТП. Днём температура воздуха 0...-2°C, а к вечеру понижение до -6°C.

Как показывает история многолетних наблюдений, самым тёплым этот день, 23 декабря, был в 2003 году: +3,7. Самым холодным – в 1947 году: −25,2.

В Уссурийске, отмечает сайт primpogoda.ru, сегодня - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного, вечером до сильного. Температура воздуха -3...-5°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный, слабый до умеренного, во второй половине сильный. Температура воздуха -2...-4°C.