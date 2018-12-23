2018-12-23T09:03:03+03:00
Общество

Камчатский краб подвинул приморские яйца и колбасу

Под окнами краевой администрации идёт бойкая торговля
Ксения КРЫМОВА
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На центральной площади Владивостока в эти дни особенно многолюдноНа центральной площади Владивостока в эти дни особенно многолюдноФото: Ксения КРЫМОВА
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Сегодня до вечера в центре Владивостока работает продовольственная ярмарка, на которую по традиции на выходных съезжаются фермеры и крупные производители из районов Приморья. Отличие только в том, что открывшийся в субботу новогодний городок со своей торговлей подвинул ярмарку выходного дня. Теперь она работает впритык к администрации Приморского края, на парковочной площадке.

Горожане, которым удобнее закупаться именно на площади, рассказали, что ассортимент на парковке – привычный: колбаса, мясо, рыба, мёд, овощи и фрукты, сыр, яйца. В то же время в павильонах зимнего городка многих восхищает размерами, но отпугивает ценой камчатский краб по 2100 рублей. Также читатели «Комсомольской правды» отмечают, что и в городке, и на продовольственной ярмарке можно приобрести хлеб.

По информации мэрии Владивостока, купить фермерскую продукцию можно будет и перед Рождеством: 4 и 5 января торговля у «белого дома» на Светланской, 22 продлится с 10 до 17 часов.

Многие подходят, фотографируют и уходят, не купив Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Многие подходят, фотографируют и уходят, не купивФото: Алексей САМУСЬКОВ

Фото: Алексей САМУСЬКОВ

До любимого праздника осталась одна рабочая неделя Фото: Ксения КРЫМОВА

До любимого праздника осталась одна рабочая неделяФото: Ксения КРЫМОВА

Фото: Ксения КРЫМОВА

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