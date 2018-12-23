Камчатский краб подвинул приморские яйца и колбасу
Сегодня до вечера в центре Владивостока работает продовольственная ярмарка, на которую по традиции на выходных съезжаются фермеры и крупные производители из районов Приморья. Отличие только в том, что открывшийся в субботу новогодний городок со своей торговлей подвинул ярмарку выходного дня. Теперь она работает впритык к администрации Приморского края, на парковочной площадке.
Горожане, которым удобнее закупаться именно на площади, рассказали, что ассортимент на парковке – привычный: колбаса, мясо, рыба, мёд, овощи и фрукты, сыр, яйца. В то же время в павильонах зимнего городка многих восхищает размерами, но отпугивает ценой камчатский краб по 2100 рублей. Также читатели «Комсомольской правды» отмечают, что и в городке, и на продовольственной ярмарке можно приобрести хлеб.
По информации мэрии Владивостока, купить фермерскую продукцию можно будет и перед Рождеством: 4 и 5 января торговля у «белого дома» на Светланской, 22 продлится с 10 до 17 часов.
Многие подходят, фотографируют и уходят, не купивФото: Алексей САМУСЬКОВ
Фото: Алексей САМУСЬКОВ
До любимого праздника осталась одна рабочая неделяФото: Ксения КРЫМОВА
Фото: Ксения КРЫМОВА