2018-12-23T23:38:56+03:00
Общество

Во Владивостоке всё холоднее, но снега не будет

К 30-31 декабря температуры по краю опустятся до 30 градусов
Игорь СОРОКИН
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В любую погоду на главной площади гуляющих хоть отбавляйВ любую погоду на главной площади гуляющих хоть отбавляйФото: Вилитарий ФИЛАТОВ
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С начала недели в Приморье ощутимо похолодало, однако это еще только разминка перед новогодними заморозками.

По словам главы Примгидромета Бориса Кубая, к 30-31 декабря температуры по краю опустятся до −30 градусов.

Сегодня, 24 декабря, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Воздух −4..-17°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Воздух −4...-6°C, утром −12...-14°С.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Воздух −4...-6°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Воздух −4...-6°C.

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