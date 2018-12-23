Во Владивостоке всё холоднее, но снега не будет
С начала недели в Приморье ощутимо похолодало, однако это еще только разминка перед новогодними заморозками.
По словам главы Примгидромета Бориса Кубая, к 30-31 декабря температуры по краю опустятся до −30 градусов.
Сегодня, 24 декабря, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Воздух −4..-17°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Воздух −4...-6°C, утром −12...-14°С.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Воздух −4...-6°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Воздух −4...-6°C.