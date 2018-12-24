2018-12-24T01:18:29+03:00
Происшествия

Плавучий док полузатонул в Приморье

Морская инфраструктура в Приморье часто становится источником неприятных инцидентов - то аварийная баржа в порту загорится, то на подлодке в плавучем доке пожар
Игорь СОРОКИН
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фото - Находка Onlineфото - Находка Online
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В морском порту Находка в Приморском крае произошло ЧП.

Как рассказали в морском спасательно-координационном центре Владивостока, здесь частично затонул плавдок.

«Частично затонул плавдок ООО „Судоремонтный комплекс-ПЗ“. Никто не пострадал», — сообщил представитель центра. По его словам, происшествие, как ни странно, не повлияло на загрязнение акватории.

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