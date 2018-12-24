Сталинский тоннель во Владивостоке откроют слегка позже срока

СЕГОДНЯ 01:47 2018-12-24T01:47:09+03:00

Предполагалось, что поезда пойдут по тоннелю уже в конце этого года, однако это оказалось невозможным

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ОАО «РЖД» планирует завершить реконструкцию Владивостокского железнодорожного тоннеля весной 2019 года.

Как говорится в сообщении Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД»), в настоящее время проект вошел в завершающую стадию.

При работах впервые применяются уникальные для сети дорог РЖД технологии и материалы.

Добавим, что 23 мая в эфире радио «Комсомольская правда» представитель ДВЖД Александр Артамонов рассказывал: ремонт в тоннеле имени Сталина идет по графику, дата открытия — четвертый квартал 2018 года.

Напомним, что реконструкция тоннеля началась в третьем квартале 2016 года. Его длина — 1382 метра, благодаря ему возможно железнодорожное сообщение Мыс Чуркин — Луговая — Третья Рабочая. Сейчас же число электропоездов, останавливающихся на Третьей Рабочей, сведено к минимуму.