Приморский наркодилер хранил героин в чужой ванной

СЕГОДНЯ 02:52 2018-12-24T02:57:43+03:00

На следствии они признались во всём и активно сотрудничали с правоохранительными органами

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Сотрудники УНК УМВД по Приморскому краю вместе с сотрудниками ГИБДД по Надеждинскому району при поддержке спецназа «Гром» пресекли противоправную деятельность организованной преступной наркогруппы.

Её участники занимались сбытом наркотиков в крупном размере.

По «наводке» на федеральной трассе Хабаровск-Владивосток остановили Mazda MPV. У водителя нашли сверток с веществом общей массой 0,427 граммов, которое по заключению эксперта является смесью, содержащей героин.

Вскоре был задержан и сообщник задержанного — 35-летний житель Владивостока.

Схема торговли выглядела так: лидер группы приобретал наркотики, фасовал и продавал как лично, так и через «закладки». Часть «товара» он передавал под реализацию сообщнику, который возвращал главарю выручку, оставляя себе свой оговоренный процент.

В Уссурийске организатор подрядился ремонтировать квартиру. В ней он, пользуясь отсутствием хозяев, хранил и фасовал наркотики. Из тайника в ванной изъяты наркотики, упаковка для фасовки, электронные весы. Общая масса смеси, содержащей героин, составила 190,25 граммов.

Возбуждены уголовные дела. Фигурантов взяли под стражу. На следствии они признались во всём и активно сотрудничали с правоохранительными органами.

Суд признал их виновными в групповом сбыте наркотиков по предварительному сговору в крупном размере. Организатору дали 14 лет с отбыванием в колонии строго режима. Его сообщнику назначены 13 лет колонии строго режима.