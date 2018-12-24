Приставы Приморья бьют по рукам обнаглевшим коллекторам

СЕГОДНЯ 03:42 2018-12-24T03:42:02+03:00

Часто приморцы просто не знают, куда же им жаловаться на произвол

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В приморском управлении службы судебных приставов есть сотрудники, контролирующие работу коллекторов.

С начала года от жителей Приморья в профильный отдел поступило 132 обращения по вопросам микрофинансовых, кредитных и коллекторских организаций, занимающихся возвратом задолженностей.

В основу жалоб легли факты превышения лимита звонков, психологического давление на должника, звонков по ночам, общения с родственниками, соседями и другими посторонними без их согласия и согласия должников.

Кроме того, запротоколированы случаи, когда коллекторы распространяли сведения, порочащие честь, достоинство и репутацию граждан.

Так, на электронный адрес по месту работы злоумышленниками пришло письмо с ложной информацией о заболеваниях должницы. Другой гражданин подвергся клевете со стороны коллекторов в соцсети. Создав фейковый аккаунт, коллектор рассылал знакомым должника выдумки, порочащие его честь и достоинство.

Отметим, что судебные приставы регулярно проверяет соблюдение юрлицами российских положений по взысканию задолженностей с граждан. В Приморье только два юридических лица, ведущих такую работу, внесены в госреестр — ООО «Премьер Авто» и ООО «Качт Групп».

Обращаясь к гражданам, хотим отметить: чтобы защитить себя в случае противоправных действий коллекторов, необходимо перед началом каждого контакта требовать фамилию, должность и название организации, сохранять всю переписку как печатную, так и электронную, по возможности записывать телефонные звонки, иными словами — фиксировать все направленные на вас действия коллектора, а также их время и дату.