Приморец отправился на озеро и пропал - начались поиски

СЕГОДНЯ 03:53 2018-12-24T03:53:25+03:00

В 18:00 группа прибыла в посёлок Веселый Яр. Сами поиски начались сегодня с 9:00

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Поиски пропавшего в Приморском крае мужчины начались в Ольгинском районе.

22 декабря в 14:30 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Приморью обратились представители полиции. Они попросили помочь в поиске 56-летнего жителя посёлка Кавалерово Кавалеровского района. Приморец исчез в районе села Весёлый Яр у озера Девятое Ольгинского района.

23 декабря в 10:00 для поисковых работ убыли спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда: три человека и единица техники.

В 18:00 группа прибыла в посёлок Веселый Яр. Сами поиски начались сегодня с 9:00.