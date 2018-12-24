Приморец отправился на озеро и пропал - начались поиски
В 18:00 группа прибыла в посёлок Веселый Яр. Сами поиски начались сегодня с 9:00
фото - ГУ МЧС по Приморью
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Поиски пропавшего в Приморском крае мужчины начались в Ольгинском районе.
22 декабря в 14:30 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Приморью обратились представители полиции. Они попросили помочь в поиске 56-летнего жителя посёлка Кавалерово Кавалеровского района. Приморец исчез в районе села Весёлый Яр у озера Девятое Ольгинского района.
23 декабря в 10:00 для поисковых работ убыли спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда: три человека и единица техники.
В 18:00 группа прибыла в посёлок Веселый Яр. Сами поиски начались сегодня с 9:00.