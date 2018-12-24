Изуродовавшего сквер во Владивостоке подрядчика оставят без денег

СЕГОДНЯ 04:52 2018-12-24T04:52:59+03:00

Компания не только не получит ни копейки по программе, но и будет оштрафована

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Общественный совет проекта «Единой России» оценил качество проделанных работ по благоустройству Владивостока.

Представители проекта «Городская среда» с сотрудниками мэрии Владивостока проехали по общественным пространствам и дворикам столицы, затронутым программой благоустройства. Целью был мониторинг качества работ и получение обратной связи от жителей.

Как отметила сопредседатель Общественного совета партпроекта, помощник депутата Госдумы Майя Шалунова, партийцы посмотрели четыре общественных пространства, где в этом году шли строительно-монтажные работы: общественный туалет в зоне отдыха «Площадь Спортивная Гавань», сквер имени Пушкина, территория дворца детского творчества, сквер имени Щетининой.

«Работы по большинству объектов близки к завершению. Уже можно увидеть, как они преобразились. Отдельно хотелось бы отметить сквер имени Пушкина, который может стать одним из самых любимых мест отдыха в силу грамотного проектирования, использования современных и экологически чистых материалов, качественной работы подрядчика и удобного расположения», — сообщила Шалунова.

Вместе с тем, не все подрядчики добросовестны. Так, «Владтехника», выигравшая аукцион на благоустройство сквера имени Щетининой, не выполнила свои обязательства, оставив территорию в запустении. Теперь организации не только не заплатят из бюджета ни рубля, но и оштрафуют. Также её внесут в федеральный реестр недобросовестных подрядчиков с запретом на участие в госзакупках в течение двух лет. А сквер восстановят уже в 2019 году.

Партийцы посетили и несколько дворов, где в рамках программы асфальтировали территорию. В большинстве случаев люди благодарили за возможность участия в «Городской среде».

Но не обошлось и без проблем. Так, например, жителям одного из домов прислали счет на софинансирование работ, которые сама же управляющая компания не учла в заявке на программу. Однако благодаря общей работе эту проблему удалось решить на месте. Жителям не придется оплачивать ошибки своей УК.

Как рассказала Майя Шалунова, большинство проблемных ситуаций связаны с недостаточной коммуникацией управляющих компаний и подрядчиков с собственниками.

«Люди хотят знать о том, что происходит на их придомовой территории, и полноценно участвовать в принятии решений — от обсуждения проекта, сметы планируемых в рамках программы работ до участия в приемке результата. К сожалению, не все компании выстраивают уважительный диалог с собственниками», — сообщила Шалунова.