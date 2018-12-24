Приморцы забавляются на льду без страха и без ума
Выезд на лед в декабре категорически опасен для жизни и водителей, и пассажиров
Instagram-сообщество mark2_che
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В минувшие выходные на уссурийском озере Солдатское, успевшем слегка замёрзнуть, местные жители устроили традиционные и небезопасные развлечения.
Вопреки категорическому запрету ГУ МЧС по Приморью выезжать на лёд, люди выбирались на тонкий покров на машинах. Некоторые катались на коньках, зацепившись за дверь автомобиля. Менее рисковые наблюдали и активно снимали всё на смартфоны, присылая фото — в том числе — и в Instagram-сообщество mark2_che.
Напомним, что за минувшие выходные в Приморье произошло минимум два инцидента с выездом на лед. Один джип — на Диомиде — удалось вытащить. В другом, к несчастью, погиб ребенок.