Земледелие по-приморски: поля и пашни зарастают бурьяном

СЕГОДНЯ 05:53 2018-12-24T05:53:24+03:00

Проверки не прошли даром: на 2762,43 обследованных гектарах выявлены 11 нарушений на 2219,7 гектарах

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Отдел земнадзора Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области с 17 по 21 декабря провёл 14 проверок.

Выясняя, как используются приморские земли, инспекторы провели три внеплановых проверки и 11 рейдов. Всего обследовано 2762,43 гектаров земельных участков.

Проверки не прошли даром: выявлено 11 нарушений норм землепользования на площади 2219,7 гектаров. Пропорция, таким образом, такова, что 4/5 исследованной земли не используются надлежащим образом. Инспекторы выписали штрафы на 286 тысяч рублей, выдано одно предписание. К категории риска отнесено шесть земельных участков.

Ранее Комсомольская Правда — Владивосток сообщала, что Россельхознадзор выяснил, сколько земли заражено в Приморье.