2018-12-24T05:57:00+03:00
Общество

Лучшие работники Почты России 2018 года получили автомобили

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В Москве состоялся финал четвертого Всероссийского конкурса профессионального мастерства, организованного Почтой России и Профсоюзом работников связи России. В этом году традиционный конкурс лучших почтовых работников проводился сразу для двух профессий - операторов связи и начальников отделений Почты России. По его итогам лучшим оператором стала Ксения Голобородько из отделения 676771 Амурской области и начальник отделения почтовой связи 170002 Вера Семерина из Тверской области.

В качестве приза победительницы получили автомобили, предоставленные генеральными партнерами ТД «Столото» и «ЯРко Групп». Все финалисты получили денежные сертификаты от предприятия и подарки от Профсоюза работников связи России и партнеров.

«Мне очень понравилось участвовать в конкурсе. Все участники были достойны победы. Задания все были интересные и сложные одновременно. Мы с людьми работаем каждый день, поэтому ситуации, которые были в заданиях, нам знакомы. Когда ты любишь свою работу, все получается», – поделилась Ксения Голобородько.

За звание лучшего в профессии соревновались 10 операторов и 10 начальников отделений почтовой связи из городов и сел России. Участники демонстрировали профессиональные знания во время теоретического тестирования и навыки работы, выполняя практические задания. По итогам конкурса второе место заняли оператор Людмила Кочеткова из отделения 3 г. Искитим Новосибирской области и начальник отделения почтовой связи 140304 Оксана Серенкова из Егорьевска Московской области, а третье – Ирина Иванова, начальник отделения 428026, и Ольга Рамазанова, оператор связи отделения 346892. Главными критериями при выборе лучших из лучших стали высокий уровень профессиональных знаний, умение находить подход к любому клиенту и грамотно реагировать на нестандартные ситуации.

«Быть среди лучших – это очень приятно! А стать лучшей среди лучших – огромное счастье! Участие в конкурсе – это возможность познакомиться с коллегами из других регионов, найти друзей. Машину я вожу, так что буду сама ездить на ней!» - сказала после конкурса Вера Семерина.

«В этом году более 3 тысяч работников почты изо всех уголков России приняли участие в соревновании за первенство в двух номинациях: «Лучший оператор связи» и «Лучший начальник отделения почтовой связи». Почта России — одна большая семья, и вне зависимости от того, кто победил, все финалисты конкурса профмастерства — наша главная ценность. Мы гордимся их профессионализмом и желаем вам продолжать расти вместе с почтой!» – отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

«Нам важно поддерживать лучших работников почтовой отрасли. Они являются примером для своих коллег. И наша задача поощрять их и стимулировать их развитие», - отметил председатель Профсоюза работников связи Анатолий Назейкин.

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