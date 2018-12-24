«Горка позора»: зимний городок разочаровал жителей Арсеньева

СЕГОДНЯ 06:02 2018-12-24T06:02:12+03:00

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Приморье активно готовится к Новому году. В городах края делают зимние городки, ставят елки. Кое-где (например, во Владивостоке) все приготовления уже закончились. А кое-где никак не могут уложиться в сроки.

Так, «неуд» зимнему городку поставили жители Арсеньева. Официально его вместе с елкой открыли в минувшую пятницу – но, судя по всему, до конца его доделать попросту не успели. Горожане, которые привели своих детей покататься на горке, обнаружили – один из главных зимних аттракционов находится в не самом подходящем состоянии. Мягко говоря. Конечно, не исключено, что все дело в теплой погоде, которая не позволяет нормально залить горку. Однако на это местные жители возражают: может быть, тогда стоило открыть ее попозже. Своим негативом приморцы охотно делятся в социальных сетях. Фотографию «горки позора» опубликовали несколько Instagram-аккаунтов, в том числе – паблик dpscontrol.ru.

«Горка напоминает дороги в крае. Такие же ямы»

«Хоть ёлку поставили. Зачем спешить, называется»

Подобных комментариев хватает. В то же время, горожане уверяют – помимо горки в зимнем городке, в Арсеньеве есть и другие. Они находятся в гораздо лучшем состоянии, и кататься там можно сколько душе угодно.