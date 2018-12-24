«Управляющая портовая компания» и АО «Восточный Порт» инвестировали в социальные проекты более 53 млн рублей в 2018 году

СЕГОДНЯ 07:02 2018-12-24T06:19:48+03:00

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Крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт» и его исполнительный орган «Управляющая портовая компания» инвестировали в социальные программы Находкинского городского округа более 53 млн рублей в 2018 году.

Приоритетным направлением социальной политики портового холдинга остается поддержка медицинских учреждений. На нужды больниц и поликлиник Находки и Врангеля в 2018 году портовый холдинг инвестировал более 4 млн рублей, из них 3 млн рублей спонсорской помощи направлено КГБУЗ «Находкинская городская больница». На эти средства приобретено медицинское оборудование для профилактики и ранней диагностики различных заболеваний, в том числе, онкологических. Кроме того, поддержку на приобретение медицинской мебели и бытовые нужды получили больница и детская поликлиника Врангеля.

"Управляющая портовая компания" приобрела новое оборудование для Находкинской больницы.

Значительная часть средств направлена на благоустройство городских территорий в рамках соглашения с Администрацией округа. В соответствии с соглашением, АО «Восточный Порт» провело реконструкцию сквера во Врангеле, на территории которого располагаются памятник первому начальнику «Восточного Порта» Виктору Васяновичу и Мемориал памяти воинов-приморцев, погибших в Великой Отечественной войне.

Сквер Васяновича.

При поддержке стивидорной компании в зонах отдыха заасфальтированы пешеходные дорожки общей площадью 365 кв. метров, уложены плиты керамогранита на бордюр цветника, смонтированы новое декоративное ограждение и 18 парковых фонарей, заменены скамейки и урны, в скверах высажены вечнозеленые хвойные деревья. Отреставрирован барельеф, посвященный истории освоения бухты Врангеля. Общая сумма средств, направленных АО «Восточный Порт» на проведение мероприятий, составила более 4 млн рублей.

На капитальный ремонт спортивного зала, фасада и укладку асфальтобетонного покрытия на территории средней общеобразовательной школы №19 во Врангеле выделено 3,5 млн рублей. В рамках инвестиционной поддержки в зале, где проходят уроки физкультуры у младших классов и занятия школьной секции кик-боксинга, проведены отделочные работы, заменены окна, двери, полы, закуплен новый спортинвентарь, в том числе боксерские груши и другое специальное оборудование.

Дополнительно АО «Восточный Порт» в преддверие нового учебного года приняло участие в муниципальной акции, организованной администрацией округа «Помоги собраться в школу». Ученики младших классов, чьи родители не имеют возможности купить все необходимое для учебных занятий, получили в подарок от портовиков наборы канцтоваров: тетради, ручки, карандаши, акварельные краски, материалы для творчества, пеналы, линейки и другие школьные принадлежности.

В этом году на улицы Врангеля выведена новая подметально-уборочная машина «Вихрь». Спонсорскую помощь на приобретение техники в размере 6,3 млн рублей АО «Восточный Порт» направило администрации Находкинского городского округа в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве.

Проведены мероприятия по благоустройству территории Врангеля и Находки. АО «Восточный Порт» оборудовало детскую площадку в одном из дворов микрорайона Врангель по улице Железнодорожной.

Весной 2018 года в рамках проекта «Экомарафон» стивидорная компания провела озеленение Врангеля, высадив на территории микрорайона более 400 деревьев и кустарников. По инициативе и при поддержке АО «Восточный Порт» проведен субботник на пляже Прикумск во Врангеле, где около 60 добровольцев собрали с территории пляжа 100 мешков мусора.

Более 3 млн рублей компания направила на поддержку спорта в Находкинском городском округе. На данные средства спортивные организации провели соревнования, приобрели спортивную форму и инвентарь. Часть выделенных средств использована на развитие собственного современного спортивного комплекса «Восточник», где созданы условия для занятий спортом как для сотрудников, так и жителей Врангеля. На базе спорткомплекса регулярно проводятся чемпионаты различного уровня, а детские спортивные команды успешно представляют «Восточник» на российских и международных соревнованиях.

В течение года помощь около 2 млн рублей получили 7 детских учреждений Находки. В их числе: детский дом г. Находка, детский сад № 65 Врангеля, коррекционная школа-интернат г. Находка, Центр содействия семейному устройству сирот г. Находки, средняя школа села Хмыловка и другие учреждения. На выделенные деньги приобретены: подарки к Дню защиты детей и Новому году, бытовые приборы, оргтехника, а также отремонтированы помещения.

Певоклассники получили в подарок от АО "Восточный Порт" школьные рюкзаки.

«Управляющая портовая компания» приобрела путевки в детский оздоровительный лагерь «Шепалово» 30 детям — воспитанникам Центра содействия семейному устройству детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей г. Находки и коррекционной школы-интернат г. Находка.

База "Шепалово".

Портовый холдинг перевел более 1,5 млн рублей в качестве адресной поддержки организациям и жителям Находки и Врангеля. Так за счет спонсорской помощи городской музейно-выставочный центр оснащен тематическими зонами для детей с ограниченными возможностями. Дом культуры Врангеля приобрел акустическую аппаратуру, организовал праздничные мероприятия ко Дню Великой Отечественной войны, творческие коллективы смогли оплатить транспортные расходы на участие в фестивалях и конкурсах.

В 2018 году четыре человека получили средства на лечение в российских медицинских центрах, часть денег направлена горожанам на решение сложных жизненных ситуаций.

«АО «Восточный Порт» является крупнейшим градообразующим предприятием. В настоящее время на предприятии работают более 1 700 человек — жители Находкинского городского округа, а также Партизанского района и Владивостока. Мы всегда активно участвуем в развитии микрорайона, ежегодно направляя средства на реализацию социальных программ. За последние несколько лет портовый холдинг инвестировал около полумиллиарда рублей в оказание спонсорской, благотворительной помощи, поддержку детского спорта, обеспечение детского досуга и экологические мероприятия», — отметил управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак.