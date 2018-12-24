2018-12-24T09:36:07+03:00
Происшествия

За искалеченную на "зебре" девушку водителя во Владивостока сажать не стали

Этот водитель хотя бы остановился, а не скрылся, как это делают многие его единомышленники. не соблюдающие правила на дорогах
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото из архивафото из архива
Изменить размер текста:

Во Владивостоке по уголовной статье осудили водителя, искалечившего девушку на пешеходном переходе.

Приговором Фрунзенского суда житель Владивостока признан виновным в наезде на пешехода, повлёкшем тяжелые последствия.

Как установил суд, преступление совершено утром 23 марта.

Фигурант мчался по Океанскому проспекту на Toyota Prius. Проезжая «зебру» и видя, что автомобиль на крайней правой остановился перед переходом, водитель не убедился в безопасности и продолжил движение. В итоге он сбил девушку-пешехода, переходившую дорогу по «зебре». Несчастная получила переломы костей таза, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Признав подсудимого виновным, суд назначил ему 1 год 8 месяцев ограничения свободы. Одновременно фигурант лишен прав на 2,5 года. Наконец, в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в 500 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пункты пропуска в Приморье меняют расписание на каникулах
Полицейский Дед Мороз вручил подарки в Приморье
Жительница Владивостока весело погуляла с картой пьяного друга
Приморский депутат Владимир Милуш встретит Новый год в СИЗО
«Управляющая портовая компания» и АО «Восточный Порт» инвестировали в социальные проекты более 53 млн рублей в 2018 году
Сменился глава ГУ МЧС по Приморью
«Горка позора»: зимний городок разочаровал жителей Арсеньева
Лучшие работники Почты России 2018 года получили автомобили
Земледелие по-приморски: поля и пашни зарастают бурьяном
Приморцы забавляются на льду без страха и без ума
Изуродовавшего сквер во Владивостоке подрядчика оставят без денег
Приморец отправился на озеро и пропал - начались поиски
Приставы Приморья бьют по рукам обнаглевшим коллекторам
Приморский наркодилер хранил героин в чужой ванной
Сталинский тоннель во Владивостоке откроют слегка позже срока
Плавучий док полузатонул в Приморье
Куда хотим, туда летим: авиасубсидии для Дальнего Востока дают на 90 маршрутов
Во Владивостоке всё холоднее, но снега не будет
В Приморье готовятся к долгой рабочей неделе
Камчатский краб подвинул приморские яйца и колбасу
«Хорошо хоть пиво не горит»: во Владивостоке тушат пожар на улице Амурской
МЧС: ёлка легко опрокидывается вместе с ведром