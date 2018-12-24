За искалеченную на "зебре" девушку водителя во Владивостока сажать не стали

СЕГОДНЯ 07:51 2018-12-24T09:36:07+03:00

Этот водитель хотя бы остановился, а не скрылся, как это делают многие его единомышленники. не соблюдающие правила на дорогах

Изменить размер текста: A A

Во Владивостоке по уголовной статье осудили водителя, искалечившего девушку на пешеходном переходе.

Приговором Фрунзенского суда житель Владивостока признан виновным в наезде на пешехода, повлёкшем тяжелые последствия.

Как установил суд, преступление совершено утром 23 марта.

Фигурант мчался по Океанскому проспекту на Toyota Prius. Проезжая «зебру» и видя, что автомобиль на крайней правой остановился перед переходом, водитель не убедился в безопасности и продолжил движение. В итоге он сбил девушку-пешехода, переходившую дорогу по «зебре». Несчастная получила переломы костей таза, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Признав подсудимого виновным, суд назначил ему 1 год 8 месяцев ограничения свободы. Одновременно фигурант лишен прав на 2,5 года. Наконец, в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в 500 тысяч рублей.