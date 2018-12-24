2018-12-24T08:42:07+03:00
Происшествия

Жительница Владивостока весело погуляла с картой пьяного друга

Обвиняемая, придя в гости к знакомому, имела единственную цель — хорошо выпить
Игорь СОРОКИН
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фото - pixabay.comфото - pixabay.com
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Приговором Фрунзенского суда жительница Владивостока признана виновной в краже со значительным ущербом.

Суд установил, что преступление совершено 26 октября. Обвиняемая, придя в гости к знакомому, имела единственную цель — хорошо выпить. Не выдержав бурного застолья, хозяин квартиры быстро уснул. После этого планы дамы изменились.

Зная, что мужчина получил расчет при увольнении, вероломная гостья похитила у него банковскую карту, с которой сняла 35,5 тысяч рублей и даже успела их растратить.

Признав обвиняемую виновной, суд, с учетом смягчающих обстоятельств, назначил ей 300 часов обязательных работ. Гражданский иск потерпевшего удовлетворен, ущерб взыскан с осужденной.

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