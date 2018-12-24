Полицейский Дед Мороз вручил подарки в Приморье
В Черниговском районе Приморья полицейские подвели итоги районного этапа конкурса социальной рекламы «ПДД: взгляд из-за парты».
Его цель — вовлечь детей и подростков в создание яркой агитации. Конкурс ежегодно привлекает десятки юных творцов.
В этом году на суд жюри также представили около 100 работ: социальные ролики и плакаты, макеты и обереги для участников дорожного движения.
фото - ОМВД по Черниовскому району Приморья
Выбор был сложный, но решением жюри, в которое вошли члены Общественного совета при ОМВД, дружинники, ветераны МВД и представители отдела образования, отобраны восемь лучших работ, которые направлены во Владивосток на краевой этап конкурса.
На церемонии награждения замначальника ОМВД Александр Дякун поздравил всех с Новым годом, пожелал благополучия, здоровья.
фото - ОМВД по Черниговскому району Приморья
Под хлопание в ладоши и смех в зале появились Полицейские Дед Мороз и Снегурочка. Поздравив всех с праздником, новогодние герои вручили всем конкурсантам сладкие подарки, благодарности, призерам — грамоты и медали, а победителям — дипломы и кубки.
В завершении мероприятия Дед Мороз и Снегурочка напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения, пожелали в 2019 не забывать о собственной безопасности.