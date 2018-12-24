2018-12-24T09:32:01+03:00
Общество

Полицейский Дед Мороз вручил подарки в Приморье

Детский непосредственный взгляд на необходимость соблюдения Правил дорожного движения никого не оставил равнодушным
Игорь СОРОКИН
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фото - ОМВД по Черниговскому району Приморьяфото - ОМВД по Черниговскому району Приморья
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В Черниговском районе Приморья полицейские подвели итоги районного этапа конкурса социальной рекламы «ПДД: взгляд из-за парты».

Его цель — вовлечь детей и подростков в создание яркой агитации. Конкурс ежегодно привлекает десятки юных творцов.

В этом году на суд жюри также представили около 100 работ: социальные ролики и плакаты, макеты и обереги для участников дорожного движения.

фото - ОМВД по Черниовскому району Приморья

фото - ОМВД по Черниовскому району Приморья

Выбор был сложный, но решением жюри, в которое вошли члены Общественного совета при ОМВД, дружинники, ветераны МВД и представители отдела образования, отобраны восемь лучших работ, которые направлены во Владивосток на краевой этап конкурса.

На церемонии награждения замначальника ОМВД Александр Дякун поздравил всех с Новым годом, пожелал благополучия, здоровья.

фото - ОМВД по Черниговскому району Приморья

фото - ОМВД по Черниговскому району Приморья

Под хлопание в ладоши и смех в зале появились Полицейские Дед Мороз и Снегурочка. Поздравив всех с праздником, новогодние герои вручили всем конкурсантам сладкие подарки, благодарности, призерам — грамоты и медали, а победителям — дипломы и кубки.

В завершении мероприятия Дед Мороз и Снегурочка напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения, пожелали в 2019 не забывать о собственной безопасности.

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