Пункты пропуска в Приморье меняют расписание на каникулах

СЕГОДНЯ 10:17 2018-12-24T10:17:22+03:00

Туристам, а также коммерсантам стоит быть внимательнее, чтобы не застрять на границе

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Изменится график работы таможенных органов в Приморье в предновогодние и праздничные дни 2019 года

Дальневосточное таможенное управление заранее информирует граждан, планирующих выезд за рубеж в новогодние и рождественские праздники, а также коммерсантов, о графике работы таможенных органов, расположенных на российско-китайской границе в Приморском крае.

МАПП Пограничный

МАПП Полтавка

МАПП Краскино

ЖДПП Пограничный

ДАПП Турий Рог

ДАПП Марково

ЖДПП Махалино