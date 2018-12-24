2018-12-24T10:17:22+03:00
Общество

Пункты пропуска в Приморье меняют расписание на каникулах

Туристам, а также коммерсантам стоит быть внимательнее, чтобы не застрять на границе
Игорь СОРОКИН
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фото - ДВТУфото - ДВТУ
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Изменится график работы таможенных органов в Приморье в предновогодние и праздничные дни 2019 года

Дальневосточное таможенное управление заранее информирует граждан, планирующих выезд за рубеж в новогодние и рождественские праздники, а также коммерсантов, о графике работы таможенных органов, расположенных на российско-китайской границе в Приморском крае.

МАПП Пограничный

МАПП Полтавка

МАПП Краскино

ЖДПП Пограничный

ДАПП Турий Рог

ДАПП Марково

ЖДПП Махалино

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