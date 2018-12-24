Пункты пропуска в Приморье меняют расписание на каникулах
Туристам, а также коммерсантам стоит быть внимательнее, чтобы не застрять на границе
фото - ДВТУ
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Изменится график работы таможенных органов в Приморье в предновогодние и праздничные дни 2019 года
Дальневосточное таможенное управление заранее информирует граждан, планирующих выезд за рубеж в новогодние и рождественские праздники, а также коммерсантов, о графике работы таможенных органов, расположенных на российско-китайской границе в Приморском крае.
МАПП Пограничный
МАПП Полтавка
МАПП Краскино
ЖДПП Пограничный
ДАПП Турий Рог
ДАПП Марково
ЖДПП Махалино