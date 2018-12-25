Католическое Рождество во Владивостоке будет бесснежным
Сегодня, 25 декабря, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, местами небольшой снег с вероятностью 60%. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +2...-12°C, сообщает Примпогода.
Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный, вечером до сильного. Температура воздуха 0...-2°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, вечером до сильного. Температура воздуха днем около 0°C, в утренние часы -17...-19°C.
В Находке облачно, возможны слабые осадки с вероятностью 40%. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -1...+1°C, в утренние часы -12...-14°C.