2018-12-25T00:50:49+03:00
Общество

Католическое Рождество во Владивостоке будет бесснежным

В Приморье вероятность снега 60 процентов
Софья КУЧИНА
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Фото:http://arsenev.me/news/otdykh-v-primore-zimoy.htmlФото:http://arsenev.me/news/otdykh-v-primore-zimoy.html
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Сегодня, 25 декабря, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, местами небольшой снег с вероятностью 60%. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +2...-12°C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный, вечером до сильного. Температура воздуха 0...-2°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, вечером до сильного. Температура воздуха днем около 0°C, в утренние часы -17...-19°C.

В Находке облачно, возможны слабые осадки с вероятностью 40%. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -1...+1°C, в утренние часы -12...-14°C.

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