2018-12-25T02:00:20+03:00
Спорт

Приморский «Адмирал» проиграл «Барысу» на выездном матче

Теперь команда занимает последнее место в турнирной таблице Востока
Софья КУЧИНА
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Фото: пресс-служба «Адмирал»Фото: пресс-служба «Адмирал»
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Приморских хоккеистов продолжают преследовать неудачи, сообщает «Комсомолка». На этот раз «моряки» проиграли «Барысу» из Астаны на выездном матче.

Как сообщила пресс-служба «Адмирала», в первом периоде команды продемонстрировали бесшабашный хоккей и забросили за 20 минут сразу шесть шайб. Однако второй период стал безголевым: вратарь Антон Красоткин отразил 19 бросков в створ ворот, а еще шесть приняли на себя защитники.

В начале третьего периода «Адмирал» выстоял в меньшинстве, но пропустил в равных составах.

Благодаря этой победе «Барыс» закрепился на пятом месте в турнирной таблице Востока, «Адмирал» занимает последнее место.

«Адмирал» (Владивосток) — «Барыс» (Астана) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Глазачев, 2:15 — Кормье, 15:59, 58:43. Дитц, 38:23

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