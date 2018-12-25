2018-12-25T03:00:06+03:00
Общество

Владивосток останется без света с 9 утра и до 5 вечера

Плановые отключения коснутся трёх районов города
Софья КУЧИНА
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Фото: https://www.stihi.ru/2012/11/01/8509Фото: https://www.stihi.ru/2012/11/01/8509
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Во вторник, 25 декабря с раннего утра без электричесвтва останутся жители трёх районов Владивостока, сообщили на сайте МУПВ «ВПЭС». По словам энергетиков, отключения – плановые. Работы продлятся с 9:00 до 17:00 часов.. В общей сложности владивостокцы лишатся электричества на время от двух до восьми часов.

Ленинский район

Ивановская ул. 2, 2А, 4

Траловая ул. 33, 43

Советский район

Восточная 5-я ул. 86, 88

Восточная 6-я ул. 3, 9, 7, 5, 7А

Залесная ул. 1, 13, 27, 25Б, 5М, 13Л, 7К, 25В, 9И, 9Л, 7И, 5В, 9, 13Б, 11П, 11Р, 7В, 5И, 5П

Земляничная ул. 33, 37, 37А, 39, 49, 51, 53, 55, 35

Лесная ул. 30

Овражная ул. 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 17, 21, 15

Разина ул. 49, 47

Республики ул. 1, 11, 2, 4, 7, 9, 10

Шахтовая ул. 2

Шоссейная 2-я ул. 58

Охотская ул. 44, 46, 38, 40Д

Фрунзенский район

Острякова пр-кт 1

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