Владивосток останется без света с 9 утра и до 5 вечера
Во вторник, 25 декабря с раннего утра без электричесвтва останутся жители трёх районов Владивостока, сообщили на сайте МУПВ «ВПЭС». По словам энергетиков, отключения – плановые. Работы продлятся с 9:00 до 17:00 часов.. В общей сложности владивостокцы лишатся электричества на время от двух до восьми часов.
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