Владивосток останется без света с 9 утра и до 5 вечера

СЕГОДНЯ 03:00 2018-12-25T03:00:06+03:00

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Во вторник, 25 декабря с раннего утра без электричесвтва останутся жители трёх районов Владивостока, сообщили на сайте МУПВ «ВПЭС». По словам энергетиков, отключения – плановые. Работы продлятся с 9:00 до 17:00 часов.. В общей сложности владивостокцы лишатся электричества на время от двух до восьми часов.

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