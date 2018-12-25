Недоплотник «кинул» на 620 тысяч 12 приморцев

СЕГОДНЯ 03:23 2018-12-25T03:23:05+03:00

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Интернет-мошенник отправится под суд в Приморье. Сообщает пресс-служба УМВД по Приморью.

В Уссурийске раскрыто уголовное дело, фигурантом которого стал местный житель. В сентябре 2017 года он разместил на интернет-сайте объявление о том, что изготавливает и устанавливает мебель. В одном из торговых центров города он даже арендовал офис. С октября 2017 по февраль 2018 он предалагал свои услуги и получал предоплату в 70% от суммы заказа. Впоследствии ни один из заказов бизнесмен не выполнил. От обмана пострадали 12 жителей Уссурийского городского округа. Сумма ущерба превысила 620 тысяч рублей. Потерпевшие обратились в полицию.

Стражи порядка задержали 24-летнего мужчину. Сейчас ему грозит лишиться свободы на срок до пяти лет – такую санкцию предусматривает статья «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».