В Приморье производят смертельно-опасную «молочку»

СЕГОДНЯ 03:38 2018-12-25T03:38:19+03:00

В Партизанском районе производили сливки и творог с кишечной палочкой

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В сливках и твороге от производителя из Партизанского района Россельхознадзор обнаружил кишечную палочку, сообщает ведомство.

Примечательно, что пробы отбирали прямо на производстве, в присутствуии руководителя молочного цеха сельхозкооператива. Лабораторный анализ показал, что в партиях сливок пастеризованных питьевых с массовой долей жира 34% и твороге с массовой долей жира 9% выявлены бактерии группы кишечной палочки.

По словам специалистов, превышение нормы говорит о нарушении правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации продукции.

Так как сливки и творог едят «сырыми», употребление такой молочки «с сюрпризом» может вызвать тяжёлые отравления.

Информацию уже передали в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, а также в управления ветеринарии субъектов РФ.

Для предотвращения реализации опасных продуктов, информацию довели и до призводителя.

Ведомство отмечает, что только за 11 месяцев этого года специалисты отобрали 196 проб молока и молочной продукции, а лаборатория провела более 1000 исследований. По результатам лабораторных испытаний, в 84 случаях молочная продукция не соответствовала требованиям, предъявляемым к ее качеству и безопасности.