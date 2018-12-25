Мать-кукушка «по-пьянке» зарезала мужчину из-за планшета
Товарищи по рюмке поругалась во время застолья
Фото: https://dpchas.com.ua/kriminal/v-dnepre-grabitelnica-s-nozhom-napala-na-dvuh-devushek-foto
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В Приморье на 9 лет в колонию отправилась бродяжка, убившая своего знакомого, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Как установили в суде, в июне 2018 года женщина была в гостях у своего знакомого, товарищи весело проводили время, распивая алкоголь. В какой-то момент пара поругалась из-за планшета и дама три раза ударила хозяина дома кухонным ножом в грудь. От ранения лёгких и большой кровопотери мужчина скончался на месте.
Как отмечает ведомство, убийца была бродяжкой, ранее суд лишил её родительских прав на трёх детей.
Приговор вступил в законную силу.