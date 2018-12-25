Мать-кукушка «по-пьянке» зарезала мужчину из-за планшета

СЕГОДНЯ 04:47 2018-12-25T04:48:39+03:00

Товарищи по рюмке поругалась во время застолья

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В Приморье на 9 лет в колонию отправилась бродяжка, убившая своего знакомого, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Как установили в суде, в июне 2018 года женщина была в гостях у своего знакомого, товарищи весело проводили время, распивая алкоголь. В какой-то момент пара поругалась из-за планшета и дама три раза ударила хозяина дома кухонным ножом в грудь. От ранения лёгких и большой кровопотери мужчина скончался на месте.

Как отмечает ведомство, убийца была бродяжкой, ранее суд лишил её родительских прав на трёх детей.

Приговор вступил в законную силу.