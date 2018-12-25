2018-12-25T05:36:27+03:00
Общество

Для малышей из пригорода Владивостока начали строить новый детсад

Он рассчитан на 230 ребятишек
Софья КУЧИНА
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Фото: vlc.ruФото: vlc.ru
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Во Владивостоке, на улице Маковского, 207 начали строить новый детский сад, сообщает пресс-служба администрации города. Прямо сейчас подрядчик занимается земляными работами. Садик будет двухэтажным, он рассчитан на 230 ребятишек. Они разместятся в 12 группах со спальнями. Также, в здании будут музыкальный и спортивный зал, пищеблок и медкабинет. Чтобы подавать еду на второй этаж, здесь сделают специальный подъёмник.

Построить детсад в этом районе крайне актуальное решение, ведь жителям пригорода новые места очень нужны. Рядом с садиком, кстати, находится лес – так что малыши не останутся без свежего воздуха.

«Комсомолка» напоминает, что 9 новых детсадов во Владивостоке строят и проектируют прямо сейчас. Их введут в эксплуатацию в ближайшие годы. Только за последние 10 лет в городе открылось 25 новых детских садиков. На сегодня здесь функционируют 120 дошкольных учреждений.

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