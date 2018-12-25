2018-12-25T07:17:05+03:00
Общество

В Новый год общественный транспорт Владивостока будет работать до часу ночи

Управление транспорта направило рекомендательные письма и автобусным перевозчикам
Софья КУЧИНА
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Фото: vlc.ruФото: vlc.ru
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В новогоднюю ночь трамваи, троллейбусы и фуникулёр Владивостока будут работать до часу ночи. Специалисты управления транспорта уже направили письма руководителям автотранспортных предприятий о необходимости продлить рабочий день на два часа. Как правило перевозчики следуют рекомендациям властей, сообщили в управлении.

- В центре Владивостока в новогоднюю ночь традиционно гуляют тысячи граждан, которым потом надо добраться домой. Важно, чтобы люди смогли сделать как можно быстрее, - прокомментировал и.о. начальника управления Сергей Цыбулин.

«КП» напоминает, автобусными перевозками во Владивостоке занимается 14 компаний. В договоре, который эти предприятия подписали с муниципалитетов в 2016 году прописано время работы автобусов на внутригородских маршрутах: с 6:00 до23:00.

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