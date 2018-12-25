2018-12-25T06:07:43+03:00
Общество

Приморские рыбаки освоили мощное оборудование для ловли крабов

В этом году промысел ракообразных вырос на 4,5 тысячи тонн
Софья КУЧИНА
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Фото:primorsky.ruФото:primorsky.ru
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85% крабовых квот освоили предприятия Приморья на 15 декабря этого года, сообщает пресс-служба краевой администрации.

С начала года приморские рыбаки выловили более 25 тысяч тонн крабов, что на 4,5 тысячи тонн больше, чем в 2017 году», – сообщили в ведомстве. По сравнению с прошлым годом цифра выросла на 4,5 тысячи тонн.

Мощное и современное оборудование, которое приморские рыбаки стали осваивать первыми в стране, позволяет ловить ракообразных на глубине до 2,5 тысяч метров. Сейчас, по информации краевого департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов, краболовы-процессоры установлены на многих промысловых судах Приморья.

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