2018-12-25T07:56:11+03:00
Общество

Дебошир из Приморья «зарядил» кулаком в лицо полицейскому и заработал «условку»

Стражи порядка пытались успокоить пьяного скандалиста
Софья КУЧИНА
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Фото:https://sozh.info/videofakt-v-gomele-marshrutchik-poluchil-kulakom-v-lico/Фото:https://sozh.info/videofakt-v-gomele-marshrutchik-poluchil-kulakom-v-lico/
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В Черниговском районе вынесли приговор местному жителю, который напал на полицейского. Как установили в суде, в августе этого года мужчина устроил пьяный дебош около дома своих родителей. Когда на место прибыли стражи порядка и попытались успокоить разбушевавшегося выпивоху, то встретили отпор. Скандалист схватил одного из полицейских за форменное обмундирование и ударил кулаком в лицо.

В содеянном преступник полностью признался и раскаялся. За это суд назначил фигуранту дела 1 год 10 месяцев лишения свободы, условно с испытательным сроком полтора года. Приговор не вступил в законную силу.

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